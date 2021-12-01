PYR

Oynaması ve inşa etmesi kolay bir ekosistem olarak tasarlanan Vulcan Forged, geliştirme programları, kuluçka ve kitle fonlaması yoluyla geliştiricileri destekleyerek birinci sınıf blok zinciri oyunlarının geliştirilmesini destekleyen topluluk tabanlı bir projedir. Blok zinciri oyun tutkunları için Vulcan Forged, popüler oyunlara ve oyun içi dijital varlıkların alım satımını yapmak için devasa bir NFT pazarına erişebilecekleri tek noktadan bir mağazadır. Ekosistemin tamamı, kendi PYR uzlaşması, staking ve fayda tokeni tarafından desteklenmektedir. ERC-20 uyumlu PYR, Vulcan Forged ekosisteminin parçası olan oyun başlıklarında kullanılabilen çapraz platform para birimidir.

Kripto AdıPYR

SıralamaNo.653

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)14.66%

Dolaşımdaki Arz44,424,273.04649045

Maksimum Arz50,000,000

Toplam Arz50,000,000

Dolaşım Oranı0.8884%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği49.73695922655937,2021-12-01

En Düşük Fiyat0.24672949891609422,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaOynaması ve inşa etmesi kolay bir ekosistem olarak tasarlanan Vulcan Forged, geliştirme programları, kuluçka ve kitle fonlaması yoluyla geliştiricileri destekleyerek birinci sınıf blok zinciri oyunlarının geliştirilmesini destekleyen topluluk tabanlı bir projedir. Blok zinciri oyun tutkunları için Vulcan Forged, popüler oyunlara ve oyun içi dijital varlıkların alım satımını yapmak için devasa bir NFT pazarına erişebilecekleri tek noktadan bir mağazadır. Ekosistemin tamamı, kendi PYR uzlaşması, staking ve fayda tokeni tarafından desteklenmektedir. ERC-20 uyumlu PYR, Vulcan Forged ekosisteminin parçası olan oyun başlıklarında kullanılabilen çapraz platform para birimidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.