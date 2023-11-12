PZP

PlayZap Game, mobil cihazlarda ana akım gündelik oyunculara yönelik beceri tabanlı bir rekabet oyunu platformudur. Platform, sürdürülebilir bir token ekonomisine sahip blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiştir ve yerel $PZP token tarafından desteklenmektedir. 1,3 milyondan fazla aktif cüzdan, 3 milyondan fazla zincir üstü işlem ile playzap, mobil odaklı oyun platformunun lideridir.

Kripto AdıPZP

SıralamaNo.2475

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.14%

Dolaşımdaki Arz85,845,698

Maksimum Arz150,000,000

Toplam Arz144,899,999

Dolaşım Oranı0.5723%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6022658818053047,2023-11-12

En Düşük Fiyat0.001014075522112437,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

