PoPP, zincir üzerindeki davranışları analiz ederek kullanıcıları dinamik olarak etiketleyen, onları özel olarak tasarlanmış dApp'lerle sorunsuz bir şekilde bağlayan ve geliştiriciler için hassas, gizlilik öncelikli hedef kitle belirleme imkânı sunan, yapay zekâ destekli merkeziyetsiz bir kimlik platformudur.

SıralamaNo.1602

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)8.27%

Dolaşımdaki Arz140,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.14%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.15013296267605908,2025-10-10

En Düşük Fiyat0.017271264274475513,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sosyal Medya

