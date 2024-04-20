QAI

"Quantix Capital tarafından geliştirilen QuantixAI, sofistike bir algoritmik alım satım ekosistemi içinde likidite dinamiklerini optimize etmek için tasarlanmış Ethereum tabanlı bir token olan QAI Token'i tanıtıyor. Teknik olarak QuantixAI, Otomatik Regresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA), Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite (GARCH) gibi istatistiksel modellerden ve Destek Vektör Makineleri (SVM) ve Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ağları dahil olmak üzere makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan bir dizi gelişmiş kantitatif ticaret stratejisini entegre ediyor. Gerçek zamanlı veri işleme yetenekleri, Apache Kafka gibi araçlarla geliştirilerek verimli veri alımı ve işlenmesi kolaylaştırılmıştır. "

Kripto AdıQAI

SıralamaNo.341

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)532.01%

Dolaşımdaki Arz804,172.38409725

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0.0804%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği109.65198639977727,2025-07-13

En Düşük Fiyat2.109046466218064,2024-04-20

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ELIZAOS Etkinliği2000g
QAI/USDT
QuantixAI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (QAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
