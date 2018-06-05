QKC

QuarkChain Network, küresel ticari standartları karşılamayı amaçlayan yenilikçi izin gerektirmeyen blok zinciri mimarisidir. Zincir üzerinde 100.000'den fazla TPS sunmak amacıyla güvenli, merkeziyetsiz ve ölçeklenebilir blok zinciri çözümü sunar.

Kripto AdıQKC

SıralamaNo.609

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz7,184,220,140

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2018-06-05 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0198 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği4.88068411,2021-04-25

En Düşük Fiyat0.00136475646408,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriQKC

HakkındaQuarkChain Network, küresel ticari standartları karşılamayı amaçlayan yenilikçi izin gerektirmeyen blok zinciri mimarisidir. Zincir üzerinde 100.000'den fazla TPS sunmak amacıyla güvenli, merkeziyetsiz ve ölçeklenebilir blok zinciri çözümü sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
QKC/USDT
QuarkChain
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (QKC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
QKC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (QKC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...