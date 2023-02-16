QLINDO

Qlindo (QLINDO), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş ve döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. QLINDO protokolü ve özel durum kanalları ile Qlindo, veri kaynaklarının dağıtık defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.

Kripto AdıQLINDO

SıralamaNo.4664

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06101135527416037,2023-02-16

En Düşük Fiyat0.000051242504316572,2024-08-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaQlindo (QLINDO), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş ve döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. QLINDO protokolü ve özel durum kanalları ile Qlindo, veri kaynaklarının dağıtık defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.