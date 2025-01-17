QTLX

Quantlytica, EVM uyumlu blok zincirleri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir Yapay Zekâ varlık yönetimi fonudur. Bir "Yapay Zekâ Alım Satım Motoru" olarak Quantlytica'nın özü, hem zincir üstü hem de zincir dışı piyasa bilgilerini toplamak, topluluk ve kurumsal fikir birliğini analiz etmek ve token alım satımlarını ve yatırımlarını özerk olarak yürütmek için yapay zekâ aracılarını kullanmaktır. Bu yeni model, gerçek zamanlı yapay zekâ alım satım stratejilerini merkeziyetsiz yönetişimle birleştirerek katılımcılara geleneksel olarak kurumlara özel olan yatırım fırsatlarını sunmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıQTLX

SıralamaNo.5185

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4279230189336038,2025-01-17

En Düşük Fiyat0.003257913154206576,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

