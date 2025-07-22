QUANTUM

Quantum Chain, yeni nesil finansal hizmet altyapısı olarak tasarlanmış, kuantuma karşı güvenli ve yapay zeka ile otomatikleştirilmiş bir uyumluluk blok zinciri ekosistemidir. Quantum Chain, kuantuma dayanıklı kriptografi ve yapay zeka destekli uyumluluk otomasyonu aracılığıyla kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik, güvenlik ve düzenleyici uyumluluk sunar. Ekosistem, işlemleri, yönetimi ve tokenleştirmeyi kolaylaştıran yerel yardımcı coin Quantum ($Q) ile desteklenmektedir. Ayrıca Quantum Chain, altyapısı üzerinde inşa edilmiş yerel projeler ve finansal hizmet çözümlerinden oluşan Quantum Finansal Kuruluşları (QFI’ler) ağını destekleyerek kuantuma hazır bir dünya için güvenli, verimli ve uyumlu finansal ürünler sunar.

Kripto AdıQUANTUM

SıralamaNo.4138

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7303169003467307,2025-07-22

En Düşük Fiyat0.00048219051846745,2025-07-22

Herkese Açık Blok ZinciriQUANTUM

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
QUANTUM/USDT
QUANTUM
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (QUANTUM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
