QUICK

QuickSwap, kripto para endüstrisinin hızla genişleyen DeFi sektöründeki Otomatik Piyasa Yapıcıların yaratıcısı Uniswap'in bir çatalıdır. Elbette her ikisi de büyülüdür. Ancak biz tek boynuzlu atların büyüsüyle yetinmek yerine ejderhaların büyüsünü tercih ettik. Bu çok daha hızlı bir sihir türüdür ve şu anda yalnızca çok uzaklarda, yerel halk tarafından Katman 2 olarak bilinen bir ülkede mevcuttur.

Kripto AdıQUICK

SıralamaNo.1071

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.27%

Dolaşımdaki Arz711,741,362.2213339

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz941,176,321.3550677

Dolaşım Oranı0.7117%

Arz Tarihi2021-06-08 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2250459349499163,2022-05-05

En Düşük Fiyat0.008835522403111695,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaQuickSwap, kripto para endüstrisinin hızla genişleyen DeFi sektöründeki Otomatik Piyasa Yapıcıların yaratıcısı Uniswap'in bir çatalıdır. Elbette her ikisi de büyülüdür. Ancak biz tek boynuzlu atların büyüsüyle yetinmek yerine ejderhaların büyüsünü tercih ettik. Bu çok daha hızlı bir sihir türüdür ve şu anda yalnızca çok uzaklarda, yerel halk tarafından Katman 2 olarak bilinen bir ülkede mevcuttur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
QUICK/USDT
Quickswap
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (QUICK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
QUICK/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (QUICK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...