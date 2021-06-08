QUICK

QuickSwap, kripto para endüstrisinin hızla genişleyen DeFi sektöründeki Otomatik Piyasa Yapıcıların yaratıcısı Uniswap'in bir çatalıdır. Elbette her ikisi de büyülüdür. Ancak biz tek boynuzlu atların büyüsüyle yetinmek yerine ejderhaların büyüsünü tercih ettik. Bu çok daha hızlı bir sihir türüdür ve şu anda yalnızca çok uzaklarda, yerel halk tarafından Katman 2 olarak bilinen bir ülkede mevcuttur.

Kripto AdıQUICK

SıralamaNo.1071

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.27%

Dolaşımdaki Arz711,741,362.2213339

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz941,176,321.3550677

Dolaşım Oranı0.7117%

Arz Tarihi2021-06-08 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2250459349499163,2022-05-05

En Düşük Fiyat0.008835522403111695,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

