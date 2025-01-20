RABI

Rabi Protokolü, işleyişini sürdürmek için dış etkenlere dayanan merkeziyetsiz bir finans ekosistemidir. Keeper'lar gerçek zamanlı piyasa fiyat bilgisi sağlar, Global Settler'lar saldırılara karşı son savunma hattı olarak hareket eder ve Rabi topluluğu üyeleri çeşitli hizmetler sunar.

Kripto AdıRABI

SıralamaNo.4173

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6149757430448505,2025-01-20

En Düşük Fiyat0.000185104481316234,2025-09-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaRabi Protokolü, işleyişini sürdürmek için dış etkenlere dayanan merkeziyetsiz bir finans ekosistemidir. Keeper'lar gerçek zamanlı piyasa fiyat bilgisi sağlar, Global Settler'lar saldırılara karşı son savunma hattı olarak hareket eder ve Rabi topluluğu üyeleri çeşitli hizmetler sunar.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
RABI/USDT
Rabi
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RABI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Bilgiler
