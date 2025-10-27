RADAR

Dappradar dünyanın DAPP mağazasıdır - tüm protokoller ve dikey alanlardaki tüm merkeziyetsiz uygulamaları takip eder ve sıralar. Dappradar ekosisteminin yerel tokeni $Radar, dünyanın dappstore'unun geleceğine doğrudan katkıda bulunma, yönetme ve şekillendirme fırsatını temsil eder.

Kripto AdıRADAR

SıralamaNo.2410

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz960,096,177

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği217.26757722101718,2025-10-27

En Düşük Fiyat0.00051302076223383,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.