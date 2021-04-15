RAD

Radicle, açık protokoller üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir kod işbirliği ağıdır. Geliştiricilerin güvenilir aracılara güvenmeden kod üzerinde işbirliği yapmalarını sağlar. Radicle, Git'in eşler arası doğasını korurken, merkezi kod işbirliği platformlarına - veya "forge "lara - benzer işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır ve dağıtılmış sürüm kontrolünü ilk etapta bu kadar güçlü kılan şey üzerine inşa edilmiştir.

Kripto AdıRAD

SıralamaNo.811

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)11.61%

Dolaşımdaki Arz51,575,978.89552598

Maksimum Arz99,999,620

Toplam Arz99,998,580

Dolaşım Oranı0.5157%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği27.35201922,2021-04-15

En Düşük Fiyat0.3201719128215679,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

