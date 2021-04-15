RAD

Radicle, açık protokoller üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir kod işbirliği ağıdır. Geliştiricilerin güvenilir aracılara güvenmeden kod üzerinde işbirliği yapmalarını sağlar. Radicle, Git'in eşler arası doğasını korurken, merkezi kod işbirliği platformlarına - veya "forge "lara - benzer işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır ve dağıtılmış sürüm kontrolünü ilk etapta bu kadar güçlü kılan şey üzerine inşa edilmiştir.

Kripto AdıRAD

SıralamaNo.811

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)11.61%

Dolaşımdaki Arz51,575,978.89552598

Maksimum Arz99,999,620

Toplam Arz99,998,580

Dolaşım Oranı0.5157%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği27.35201922,2021-04-15

En Düşük Fiyat0.3201719128215679,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaRadicle, açık protokoller üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir kod işbirliği ağıdır. Geliştiricilerin güvenilir aracılara güvenmeden kod üzerinde işbirliği yapmalarını sağlar. Radicle, Git'in eşler arası doğasını korurken, merkezi kod işbirliği platformlarına - veya "forge "lara - benzer işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır ve dağıtılmış sürüm kontrolünü ilk etapta bu kadar güçlü kılan şey üzerine inşa edilmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
RAD/USDT
Radicle
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RAD)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RAD/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RAD)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...