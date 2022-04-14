RAIIN

Raiinmaker, 190 ülkedeki 450.000'den fazla kullanıcının verileri doğruladığı ve yeni nesil yapay zekâyı eğitmek için tescilli görüntü/video veri kümelerine katkıda bulunduğu ve $RAIIN ekosistemi aracılığıyla ödüller kazandığı merkeziyetsiz bir yapay zekâ platformudur.

Kripto AdıRAIIN

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Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSEIEVM

HakkındaRaiinmaker, 190 ülkedeki 450.000'den fazla kullanıcının verileri doğruladığı ve yeni nesil yapay zekâyı eğitmek için tescilli görüntü/video veri kümelerine katkıda bulunduğu ve $RAIIN ekosistemi aracılığıyla ödüller kazandığı merkeziyetsiz bir yapay zekâ platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.