RAIN Coin, tüm işlemlerin (alım, satım ve transferler) %1'inin diğer tüm sahiplere geri dağıtıldığı otomatik bir meme coindir. Ayrıca, her gece 03.00'te (TSİ), soğuk cüzdandakiler de dahil olmak üzere tüm cüzdanlara bonus coin verilen büyük bir THUNDERSTORM gerçekleşmektedir. Ekibi, hazinesi ve masrafları olmayan RAIN tokenin yerleşik bir satış baskısı yoktur. (Not: Alım/satım vergisi yalnızca DEX üzerinde mevcuttur, MEXC yalnızca transfer vergisini destekler.)

Kripto AdıRAINCOIN

SıralamaNo.1517

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.02%

Dolaşımdaki Arz1,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği18.028660604972888,2024-02-13

En Düşük Fiyat0.000114358726534958,2023-10-19

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

RAIN Coin, tüm işlemlerin (alım, satım ve transferler) %1'inin diğer tüm sahiplere geri dağıtıldığı otomatik bir meme coindir. Ayrıca, her gece 03.00'te (TSİ), soğuk cüzdandakiler de dahil olmak üzere tüm cüzdanlara bonus coin verilen büyük bir THUNDERSTORM gerçekleşmektedir. Ekibi, hazinesi ve masrafları olmayan RAIN tokenin yerleşik bir satış baskısı yoktur. (Not: Alım/satım vergisi yalnızca DEX üzerinde mevcuttur, MEXC yalnızca transfer vergisini destekler.)

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
