RAIN

Rain, Arbitrum üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir opsiyon protokolüdür ve herhangi bir kişinin neredeyse her konuda izin gerekmeksizin özel opsiyonlar oluşturmasına ve alıp satmasına imkân tanır. Kullanıcılar kendi piyasalarını tanımlayabilir ve sonuçları seçebilir, küresel ve zincir üstü bir sistemde alım satım yapabilir. Protokolün vizyonu; finansal fiyatlar, küresel olaylar ve zincir üstü aktiviteler de dâhil olmak üzere geniş bir kategori yelpazesinde opsiyonlara erişim sağlayacak açık ve küresel bir temel oluşturmaktır.

