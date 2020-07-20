RARI

$RARI, zincir üstü ticaret için altyapı sağlar. Rarible ekosisteminin yerel yönetim token’ıdır ve topluluk adına RARI Vakfı tarafından yönetilmektedir. RARI Vakfı, uzun vadeli büyümeyi desteklemek ve likiditeyi artırmak için Rarible.com’da zincirler arası ödül programı yürütmektedir. NFT pazar yerindeki her işlemden ücret alınır, bu ücretler Vakıf tarafından toplanır ve kullanıcılara $RARI olarak dağıtılır. Token sahipleri ayrıca $RARI stake ederek oy hakkı devredebilir ve APY kazanabilir — yönetime katılırken ekosistemin yarattığı uzun vadeli değerden pay alabilirler.

Kripto AdıRARI

SıralamaNo.1168

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.22%

Dolaşımdaki Arz19,488,927.79192479

Maksimum Arz25,000,000

Toplam Arz25,000,000

Dolaşım Oranı0.7795%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği63.5297647443624,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.309504826433,2020-07-20

Herkese Açık Blok ZinciriETH

