RBC

Rubic, kullanıcılar ve dApp'ler için bir Çapraz Zincir Teknoloji Toplayıcısıdır. Rubic, 40'tan fazla büyük blok zincirini, 90'dan fazla DEX'i ve köprüyü bir araya getirir ve 15.500'den fazla varlığın en iyi oranlar, en yüksek likidite ve işlem hızlarıyla tek bir tıklamayla swap edilmesini sağlar. Kullanıcılar bu işlemleri https://app.rubic.exchange üzerinden yapabilir, ayrıca dApp'ler için zincirler arası swapları etkinleştirecek araçlar (https://tools.rubic.exchange) da sağlıyoruz.

Kripto AdıRBC

SıralamaNo.2092

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz165,283,584

Maksimum Arz0

Toplam Arz169,118,001

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0488761552105799,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.000481691209763859,2022-12-12

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaRubic, kullanıcılar ve dApp'ler için bir Çapraz Zincir Teknoloji Toplayıcısıdır. Rubic, 40'tan fazla büyük blok zincirini, 90'dan fazla DEX'i ve köprüyü bir araya getirir ve 15.500'den fazla varlığın en iyi oranlar, en yüksek likidite ve işlem hızlarıyla tek bir tıklamayla swap edilmesini sağlar. Kullanıcılar bu işlemleri https://app.rubic.exchange üzerinden yapabilir, ayrıca dApp'ler için zincirler arası swapları etkinleştirecek araçlar (https://tools.rubic.exchange) da sağlıyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

RBC/USDT
Rubic
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RBC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
