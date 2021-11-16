RBC

Rubic, kullanıcılar ve dApp'ler için bir Çapraz Zincir Teknoloji Toplayıcısıdır. Rubic, 40'tan fazla büyük blok zincirini, 90'dan fazla DEX'i ve köprüyü bir araya getirir ve 15.500'den fazla varlığın en iyi oranlar, en yüksek likidite ve işlem hızlarıyla tek bir tıklamayla swap edilmesini sağlar. Kullanıcılar bu işlemleri https://app.rubic.exchange üzerinden yapabilir, ayrıca dApp'ler için zincirler arası swapları etkinleştirecek araçlar (https://tools.rubic.exchange) da sağlıyoruz.

