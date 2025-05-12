RDAC

Redacted, birden fazla meta ve dikeyde web3 girişimlerini hızlandırarak, RDAC tarafından desteklenen bir kullanıcı ve veri ekosistemi aracılığıyla bir sonraki büyük endüstri bozucularını şekillendiriyor. Web3 endüstrisi şu anda bir sürdürülebilirlik sorunu yaşıyor - Sürekli meta değişiklikleri ile token değerleri, ürün kullanım durumlarının eksikliği ve TGE sonrası token batışlarının kullanıcı ilgisini kaybetmesiyle birlikte sürdürülemiyor. Bu endüstri sorununu ele almak için, 1 token altında birleşen RDAC, Redacted'in DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi ve daha fazlası gibi dikeylerde ortak sahibi olduğu ve birlikte geliştirdiği, toplam 1,3 milyon kullanıcı, 1,1 milyon sosyal erişim ve 500 milyon dolarlık hacme sahip gelir getiren bir ürün paketine güç veriyor.

Kripto AdıRDAC

SıralamaNo.2202

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.88%

Dolaşımdaki Arz262,547,736.79530698

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2625%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.17728796901477833,2025-05-12

En Düşük Fiyat0.002572391054154281,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

