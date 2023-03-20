RDNT

Radiant, LayerZero'nun üzerine ilk omnichain para piyasasını inşa ediyor. Birden fazla zincirde sorunsuz bir şekilde para yatırın ve ödünç alın. Radiant'a likidite sağlayan borç verenler, yatırdıkları varlıklar üzerinden pasif bir gelir elde edeceklerdir. Borçlular, varlıklarını satmadan ve pozisyonlarını kapatmadan likidite (işletme sermayesi) elde etmek için teminatlandırılmış fonlar karşılığında para çekebilirler.

Kripto AdıRDNT

SıralamaNo.854

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.18%

Dolaşımdaki Arz1,320,468,100.5293734

Maksimum Arz1,500,016,091.4320157

Toplam Arz1,499,954,427.0315704

Dolaşım Oranı0.8803%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.49524390520889605,2023-03-20

En Düşük Fiyat0.005368498585151121,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaRadiant, LayerZero'nun üzerine ilk omnichain para piyasasını inşa ediyor. Birden fazla zincirde sorunsuz bir şekilde para yatırın ve ödünç alın. Radiant'a likidite sağlayan borç verenler, yatırdıkları varlıklar üzerinden pasif bir gelir elde edeceklerdir. Borçlular, varlıklarını satmadan ve pozisyonlarını kapatmadan likidite (işletme sermayesi) elde etmek için teminatlandırılmış fonlar karşılığında para çekebilirler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
RDNT/USDT
Radiant
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RDNT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RDNT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RDNT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...