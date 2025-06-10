RDO

Reddio, Ethereum düzeyinde güvenlikle rakipsiz hesaplama ölçeği elde etmek için sıfır bilgi teknolojisinden yararlanan yüksek performanslı paralel Ethereum uyumlu bir Katman 2'dir. Reddio'nun Ethereum'un API'leriyle uyumludur. Ethereum'da dağıtılan tüm akıllı sözleşmeler Reddio'da sorunsuz bir şekilde uygulanabilir. Reddio, hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için tam uyumluluğu korurken mevcut blok zinciri yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Kripto AdıRDO

SıralamaNo.2342

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,03

Dolaşımdaki Arz2.191.927.902,432978

Maksimum Arz10.000.000.000

Toplam Arz10.000.000.000

Dolaşım Oranı0.2191%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01223191888993378,2025-06-10

En Düşük Fiyat0.000226205257914105,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaReddio, Ethereum düzeyinde güvenlikle rakipsiz hesaplama ölçeği elde etmek için sıfır bilgi teknolojisinden yararlanan yüksek performanslı paralel Ethereum uyumlu bir Katman 2'dir. Reddio'nun Ethereum'un API'leriyle uyumludur. Ethereum'da dağıtılan tüm akıllı sözleşmeler Reddio'da sorunsuz bir şekilde uygulanabilir. Reddio, hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için tam uyumluluğu korurken mevcut blok zinciri yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.