READY! gerçek parayla oynanan oyunların altyapısını oluşturuyor. Doğmak için öde, kazanmak için öldür oyunlarının mucidi olan READY! oyun kültürünün sınırlarını zorlayarak beceri tabanlı bahis, eğlence ve ödüllerin bir araya geldiği bir yer yaratıyor.

Kripto AdıREADY

SıralamaNo.789

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08016271336458017,2025-10-05

En Düşük Fiyat0.002047589934045938,2025-05-12

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

