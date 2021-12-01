REAL

RealLink, Social-Fi'de önde gelen bir yardımcı token olup, bahşiş, ödeme, içerik üreticilerini ödüllendirme ve sosyal etkileşim için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekosistemi 30 milyon kullanıcıyı aşmış olup, hızla büyümeye devam etmektedir.

Kripto AdıREAL

SıralamaNo.264

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.82%

Dolaşımdaki Arz1,374,041,752

Maksimum Arz12,000,000,000

Toplam Arz3,004,363,975

Dolaşım Oranı0.1145%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3700067490676573,2021-12-01

En Düşük Fiyat0.000020000062829502,2023-11-17

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

HakkındaRealLink, Social-Fi'de önde gelen bir yardımcı token olup, bahşiş, ödeme, içerik üreticilerini ödüllendirme ve sosyal etkileşim için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekosistemi 30 milyon kullanıcıyı aşmış olup, hızla büyümeye devam etmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.