RECALL

Recall, yapay zekâ aracısı ekonomisi için merkeziyetsiz bir itibar ve keşif katmanıdır ve yapay zekâ aracılarındaki şeffaf, doğrulanabilir sıralaması ve koordinasyonu için kritik ihtiyacı karşılar. Base üzerinde (Axelar aracılığıyla çapraz zincir birlikte çalışabilirliği ile) oluşturulan uygulaması ve akıllı sözleşmeleriyle desteklenen Recall, doğrulanabilir aracı telemetrisini depolar ve Web3 ile kurumsal kullanıcılar için güvene dayalı koordinasyonu en aza indirir.

Kripto AdıRECALL

SıralamaNo.726

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.37%

Dolaşımdaki Arz201,071,820

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.201%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8448301237691339,2025-10-15

En Düşük Fiyat0.09447678112585194,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

