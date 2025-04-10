REDX

REDX Projesi, yenilikçi eğlence deneyimleri yaratmak için Web3 teknolojisinden yararlanmakta ve sürdürülebilir bir küresel eğlence ekonomisi oluşturmayı amaçlamaktadır. Tokyo Kulesi'ni temel alan REDX, RED° TOKYO TOWER merkezli, hayranların, içerik oluşturucuların, içeriklerin (IP), yatırımcıların ve ortakların bir araya geldiği bir Web3 merkezi kurmaktadır. REDX tokenlerini çekirdek olarak kullanarak, çevrimiçi ve çevrimdışı etkileşimleri entegre ederek yeni nesil eğlence deneyimlerini dünyaya yayıyoruz.

Kripto AdıREDX

SıralamaNo.961

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz3,972,072,517

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3972%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.007301821126266444,2025-04-10

En Düşük Fiyat0.00147535771910575,2025-10-07

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.