REFACTA

$REFACTA, Refacta ekosistemindeki tüm işlevlere güç sağlayan yerel fayda tokenidir. Tasarımı, uzun vadeli geliştirme teşviklerini desteklemeyi, erken aşamadaki dalgalanmaları önlemeyi ve güçlü bir katılımcı odaklı topluluk oluşturmayı amaçlayan sürdürülebilir bir fayda öncelikli modeli takip eder.

Kripto AdıREFACTA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Hakkında$REFACTA, Refacta ekosistemindeki tüm işlevlere güç sağlayan yerel fayda tokenidir. Tasarımı, uzun vadeli geliştirme teşviklerini desteklemeyi, erken aşamadaki dalgalanmaları önlemeyi ve güçlü bir katılımcı odaklı topluluk oluşturmayı amaçlayan sürdürülebilir bir fayda öncelikli modeli takip eder.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
REFACTA/USDT
Refacta AI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (REFACTA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
REFACTA/USDT
Refacta AI
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (REFACTA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...