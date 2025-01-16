RENTA

Renta Network, blok zinciri, Web3 ve yapay zeka çözümlerini entegre ederek dönüştürücü bir kiralama ekosistemi inşa ediyor. Merkeziyetsizlik, işlem güvenliği ve Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) üzerine odaklanan platform, kullanıcılar için şeffaf, güvenli ve uygun maliyetli bir deneyim sunuyor.

Kripto AdıRENTA

SıralamaNo.1616

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz471,463,511.99

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4714%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03602533850022218,2025-01-16

En Düşük Fiyat0.003994700085988189,2025-02-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaRenta Network, blok zinciri, Web3 ve yapay zeka çözümlerini entegre ederek dönüştürücü bir kiralama ekosistemi inşa ediyor. Merkeziyetsizlik, işlem güvenliği ve Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) üzerine odaklanan platform, kullanıcılar için şeffaf, güvenli ve uygun maliyetli bir deneyim sunuyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.