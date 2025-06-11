RESOLV

Resolv, ETH ve türevleri tarafından desteklenen bir stabil coin olan USR'yi, kaldıraçlı getiri madenciliği sağlayan tokenize bir koruma katmanı olan RLP tarafından desteklenen getiri üretimi ve fiyat istikrarı ile sunan bir protokoldür.

Kripto AdıRESOLV

SıralamaNo.607

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)45.45%

Dolaşımdaki Arz320,935,364.998118

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3209%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4107949801739206,2025-06-11

En Düşük Fiyat0.022039362880119193,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

