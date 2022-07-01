RET

Renewable Energy Token (RET), Binance Akıllı Zincir ağında 04 Ocak 2022'de oluşturulan ve tüm yenilenebilir enerji destekçileri için işlevsellik ve deneyim sağlamak üzere tasarlanmış bir BEP-20 tokenidir. Yenilenebilir enerji konusunda çevre dostu olan fiziksel projelerin oluşturulmasına katılmalarını sağlar. Ayrıca RET'e sahip olanlar hem yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına katkıda bulunur hem de getirilerinden yararlanır.

Kripto AdıRET

SıralamaNo.2482

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz20,117,705,009,195,100

Maksimum Arz50,000,000,000,000,000

Toplam Arz50,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4023%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000000985108983,2023-04-05

En Düşük Fiyat0,2022-07-01

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaRenewable Energy Token (RET), Binance Akıllı Zincir ağında 04 Ocak 2022'de oluşturulan ve tüm yenilenebilir enerji destekçileri için işlevsellik ve deneyim sağlamak üzere tasarlanmış bir BEP-20 tokenidir. Yenilenebilir enerji konusunda çevre dostu olan fiziksel projelerin oluşturulmasına katılmalarını sağlar. Ayrıca RET'e sahip olanlar hem yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına katkıda bulunur hem de getirilerinden yararlanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.