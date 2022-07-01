RET

Renewable Energy Token (RET), Binance Akıllı Zincir ağında 04 Ocak 2022'de oluşturulan ve tüm yenilenebilir enerji destekçileri için işlevsellik ve deneyim sağlamak üzere tasarlanmış bir BEP-20 tokenidir. Yenilenebilir enerji konusunda çevre dostu olan fiziksel projelerin oluşturulmasına katılmalarını sağlar. Ayrıca RET'e sahip olanlar hem yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına katkıda bulunur hem de getirilerinden yararlanır.

Kripto AdıRET

SıralamaNo.2482

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz20,117,705,009,195,100

Maksimum Arz50,000,000,000,000,000

Toplam Arz50,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4023%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000000985108983,2023-04-05

En Düşük Fiyat0,2022-07-01

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RET/USDT
Renewable Energy
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RET)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
