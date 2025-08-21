REX

REVOX.AI, izne tabi olmayan makine öğrenimi altyapısı aracılığıyla Web3 için paylaşılan yapay zekâ arayüzünü oluşturuyor ve modüler aracılar aracılığıyla merkeziyetsiz yapay zekâ uygulamalarının inşasını ve yeniliğini güçlendiriyor. REVOX'un amiral gemisi süper uygulaması Web3 GPT Lense, Smart Wallet ve ReadON DAO APP şimdiden dünya çapında 21 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Kripto AdıREX

SıralamaNo.2183

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,02%

Dolaşımdaki Arz2 716 250 000

Maksimum Arz3 000 000 000

Toplam Arz3 000 000 000

Dolaşım Oranı0.9054%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.21081231238040127,2025-08-21

En Düşük Fiyat0.000262540535259624,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
ELIZAOS Etkinliği2000g
