REZ

Renzo, EigenLayer için bir Likit Restaking Token (LRT) ve Strateji Yöneticisidir. Aktif Onaylanmış Hizmetleri (AVS'ler) güvence altına alan ve ETH staking'den daha yüksek bir getiri sunan EigenLayer ekosisteminin arayüzüdür.

Kripto AdıREZ

SıralamaNo.606

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.22%

Dolaşımdaki Arz4,533,490,301.104758

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,867,116,025.828892

Dolaşım Oranı0.4533%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2638121338397925,2024-04-30

En Düşük Fiyat0.006333006897008353,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

