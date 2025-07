RHEA

Rhea Finance, Near DeFi'nin bel kemiği ve Bitcoin, NEAR ile diğer önde gelen varlıklar için zincir soyutlamalı bir likidite platformudur. NEAR'ın en büyük DEX'i olan Ref Finance ile NEAR'ın önde gelen para piyasası Burrow Finance'in birleşmesinden oluşan Rhea, kullanıcıların tek bir platformda alım satım yapabildiği, borç verebildiği, borç alabildiği ve kazanç elde edebildiği birleşik bir DeFi protokolüdür ve 250 milyon doların üzerinde Toplam Kilitli Değeri (TVL) güvence altına alır. NEAR DeFi'nin bel kemiği olarak Rhea, aynı zamanda NEAR'ın zincir soyutlama stratejisinde de kilit bir rol oynar.

Kripto AdıRHEA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNEAR

HakkındaRhea Finance, Near DeFi'nin bel kemiği ve Bitcoin, NEAR ile diğer önde gelen varlıklar için zincir soyutlamalı bir likidite platformudur. NEAR'ın en büyük DEX'i olan Ref Finance ile NEAR'ın önde gelen para piyasası Burrow Finance'in birleşmesinden oluşan Rhea, kullanıcıların tek bir platformda alım satım yapabildiği, borç verebildiği, borç alabildiği ve kazanç elde edebildiği birleşik bir DeFi protokolüdür ve 250 milyon doların üzerinde Toplam Kilitli Değeri (TVL) güvence altına alır. NEAR DeFi'nin bel kemiği olarak Rhea, aynı zamanda NEAR'ın zincir soyutlama stratejisinde de kilit bir rol oynar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.