RIB

Ribus'un Gayrimenkul Süper Uygulaması projesi, gayrimenkul piyasasını blok zinciri ve NFT teknolojisi ile entegre eden devrim niteliğinde bir platformdur. Bu proje, mülkiyet ve gayrimenkul yatırımları ile etkileşimde bulunma şeklimizi yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. İnovasyon, şeffaflık ve güvenlik odaklı olan bu süper uygulama, mülk ve devremülk NFT'lerinin edinilmesiyle birlikte gerçek girişimlere katılımı mümkün kılar. Entegre gayrimenkul hizmetleri ile düzgün ve verimli işlemler sağlayarak, gayrimenkul alacaklarından türetilen tokenler aracılığıyla pasif gelir fırsatları sunar. Ribus'un taahhüdü, gayrimenkul yatırımına erişimi demokratikleştirmek, bunu daha geniş bir kitleye ulaşılabilir kılmak ve kripto para evreninde değer artışı için yenilikçi ve istikrarlı bir araç sağlamaktır.

Kripto AdıRIB

SıralamaNo.5589

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz295,510,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1210085728693882,2024-02-06

En Düşük Fiyat0.004159623286186239,2024-08-06

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaRibus'un Gayrimenkul Süper Uygulaması projesi, gayrimenkul piyasasını blok zinciri ve NFT teknolojisi ile entegre eden devrim niteliğinde bir platformdur. Bu proje, mülkiyet ve gayrimenkul yatırımları ile etkileşimde bulunma şeklimizi yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. İnovasyon, şeffaflık ve güvenlik odaklı olan bu süper uygulama, mülk ve devremülk NFT'lerinin edinilmesiyle birlikte gerçek girişimlere katılımı mümkün kılar. Entegre gayrimenkul hizmetleri ile düzgün ve verimli işlemler sağlayarak, gayrimenkul alacaklarından türetilen tokenler aracılığıyla pasif gelir fırsatları sunar. Ribus'un taahhüdü, gayrimenkul yatırımına erişimi demokratikleştirmek, bunu daha geniş bir kitleye ulaşılabilir kılmak ve kripto para evreninde değer artışı için yenilikçi ve istikrarlı bir araç sağlamaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.