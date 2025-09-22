RIVER

River, zincir soyutlama tabanlı bir stabil coin sistemi inşa ediyor. Bu sistem, zincirler arası teminat, getiri ve likiditeyi köprü kullanmadan mümkün kılıyor. omni-CDP stabil coini satUSD tarafından desteklenen kullanıcılar, farklı ekosistemlerde yerel olarak kazanç sağlayabilir, kaldıraç kullanabilir ve ölçeklenebilir.

Kripto AdıRIVER

SıralamaNo.336

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)59.72%

Dolaşımdaki Arz19,600,000

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.196%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği10.246419991222751,2025-10-24

En Düşük Fiyat1.137662800262792,2025-09-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RIVER/USDT
River
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RIVER)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
