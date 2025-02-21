RIZ

Rivalz Network, yapay zeka hizmetlerini ve aracılarını çeşitli gerçek dünya kaynaklarına bağlamanın karmaşıklığını ortadan kaldırmayı, sorunsuz etkileşim sağlamayı ve aracı merkezli bir geleceğin tüm potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan Dünya Soyutlama Katmanını inşa ediyor. Merkeziyetsiz altyapıdan yararlanan Rivalz, yapay zeka aracılarının dijital varlıklardan akıllı evlere kadar insan işgücünden, verilerden ve DePIN kaynaklarından yararlanmasını sağlıyor. Proje, bağlantı, veri yönetimi ve kaynak düzenlemedeki engellerin üstesinden gelmek için gizlilik merkezli bir yapay zeka altyapısı ve beş temel modülden oluşan kapsamlı bir paket sunmakta ve böylece yapay zeka ile insanlar arasında yeni bir işbirliğine dayalı zeka çağını teşvik etmektedir.

Kripto AdıRIZ

SıralamaNo.1819

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz1,150,957,788

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03380782920700334,2025-02-21

En Düşük Fiyat0.000865418972295593,2025-10-22

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

