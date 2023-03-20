RJV

Rejuve.AI, dünyanın her yerinden insanların sağlık verilerini takip etmelerine, değerli içgörüşler almalarına, en yeni uzun ömürlü olma araştırmalarına katkıda bulunmalarına ve ödüller kazanmalarına olanak tanıyan merkeziyetsiz, yapay zeka odaklı bir uzun ömürlü olma araştırma ağıdır. Kullanıcılar, indirimli üye fiyatlarından sağlık ürünleri ve hizmetleri (takviyeler, test kitleri, genom dizileme kitleri, giyilebilir ürünler vb.) satın almak için kullanılabilen RJV tokenleri karşılığında, mobil uygulamaya veri girerek katkıda bulunur.

Kripto AdıRJV

SıralamaNo.2069

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz769,066,651

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.769%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1467508749159545,2023-03-20

En Düşük Fiyat0.001180744385719248,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaRejuve.AI, dünyanın her yerinden insanların sağlık verilerini takip etmelerine, değerli içgörüşler almalarına, en yeni uzun ömürlü olma araştırmalarına katkıda bulunmalarına ve ödüller kazanmalarına olanak tanıyan merkeziyetsiz, yapay zeka odaklı bir uzun ömürlü olma araştırma ağıdır. Kullanıcılar, indirimli üye fiyatlarından sağlık ürünleri ve hizmetleri (takviyeler, test kitleri, genom dizileme kitleri, giyilebilir ürünler vb.) satın almak için kullanılabilen RJV tokenleri karşılığında, mobil uygulamaya veri girerek katkıda bulunur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
RJV/USDT
RejuveAI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RJV)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RJV/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RJV)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...