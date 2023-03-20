RJV

Rejuve.AI, dünyanın her yerinden insanların sağlık verilerini takip etmelerine, değerli içgörüşler almalarına, en yeni uzun ömürlü olma araştırmalarına katkıda bulunmalarına ve ödüller kazanmalarına olanak tanıyan merkeziyetsiz, yapay zeka odaklı bir uzun ömürlü olma araştırma ağıdır. Kullanıcılar, indirimli üye fiyatlarından sağlık ürünleri ve hizmetleri (takviyeler, test kitleri, genom dizileme kitleri, giyilebilir ürünler vb.) satın almak için kullanılabilen RJV tokenleri karşılığında, mobil uygulamaya veri girerek katkıda bulunur.

Kripto AdıRJV

SıralamaNo.2069

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz769,066,651

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.769%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1467508749159545,2023-03-20

En Düşük Fiyat0.001180744385719248,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

