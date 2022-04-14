RKFI

ArkeFi: Alternatif Varlıklar için Yatırım Platformu (Zincir Üstü Opsiyon Finansmanı) Platformumuz aracılığıyla (kısmi) sahiplik sunarak sanat eserleri, lüks arabalar ve koleksiyon ürünleri de dâhil olmak üzere yüksek değerli varlıklara yapılan yatırımlarda devrim yaratıyoruz. Gelişmiş yapay zekâ odaklı modeller kullanarak, gerçek zamanlı, kesin değerlemeler sunuyor ve yatırımcılara daha fazla getiri için daha akılcı kararlar alma gücü veriyoruz!

Kripto AdıRKFI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
Loading...