Rayls is a modular financial market blockchain ecosystem that integrates the compliance, privacy, and governance of traditional finance (TradFi) with the programmability and liquidity of decentralised finance (DeFi). Rayls technology combines institutional Privacy Nodes, permissioned Private Networks, and a permissionless L1 Public Chain, secured by Ethereum trust anchors to enable scalable and compliant tokenisation of financial assets

Rayls is a modular financial market blockchain ecosystem that integrates the compliance, privacy, and governance of traditional finance (TradFi) with the programmability and liquidity of decentralised finance (DeFi). Rayls technology combines institutional Privacy Nodes, permissioned Private Networks, and a permissionless L1 Public Chain, secured by Ethereum trust anchors to enable scalable and compliant tokenisation of financial assets

Loading...