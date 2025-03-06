ROAM

Roam, dünya çapındaki en büyük merkeziyetsiz kablosuz ağdır. Açık erişimli küresel bir kablosuz ağ oluşturmayı taahhüt eden Roam, otomatik kablosuz bağlantılar, farklı ağlar arasında sorunsuz geçiş ve bireyler, akıllı cihazlar ve yapay zeka uzmanları için güvenli bağlantı sağlar. Roam, blok zinciri tabanlı bir kimlik bilgisi altyapısından yararlanarak WiFi OpenRoaming'in yaygın olarak benimsenmesini kolaylaştırmış, küresel akıllı eSIM hizmetleri sunmuş ve yapay zeka uygulamaları için gizlilik korumalı bir veri katmanı sağlamıştır.

Kripto AdıROAM

SıralamaNo.719

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.85%

Dolaşımdaki Arz327,285,635.733433

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz995,766,892.010802

Dolaşım Oranı0.3272%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.40935268299243394,2025-03-06

En Düşük Fiyat0.035894285636521535,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

