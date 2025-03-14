ROCK

Zenrock, omnichain anahtar yönetimi için merkeziyetsiz bir blok zinciri (zrChain), dağıtılmış MPC ağı (dMPC) ve zincirler arası protokoller ve cüzdanlar için akıllı sözleşmelerden (zrSign) oluşan basit ama güçlü bir blok zinciri ilkeli inşa ediyor.

Kripto AdıROCK

SıralamaNo.1537

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz190,612,418

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1906%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.11805569855729202,2025-06-08

En Düşük Fiyat0.011979981481369108,2025-03-14

Herkese Açık Blok ZinciriZENROCK

