Yatırımcıları, Metaverse sandbox aracılığıyla risk tedbirlerine öncelik verecek şekilde eğitmeyi amaçlamaktayız. Küresel kullanıcıların toplu zeka stratejileriyle sağlam bir yatırım zihniyetine sahip olmalarını sağlıyoruz. NFT'ler aracılığıyla her sertifikalı stratejinin sahipliğiyle beraber Fikri Mülkiyet Haklarını koruruz.

Kripto AdıROG

SıralamaNo.837

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.12%

Dolaşımdaki Arz66,989,873.61

Maksimum Arz0

Toplam Arz200,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7230281392961057,2025-03-07

En Düşük Fiyat0.1328107600152995,2023-03-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaYatırımcıları, Metaverse sandbox aracılığıyla risk tedbirlerine öncelik verecek şekilde eğitmeyi amaçlamaktayız. Küresel kullanıcıların toplu zeka stratejileriyle sağlam bir yatırım zihniyetine sahip olmalarını sağlıyoruz. NFT'ler aracılığıyla her sertifikalı stratejinin sahipliğiyle beraber Fikri Mülkiyet Haklarını koruruz.

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ROGIN.AI
