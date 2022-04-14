ROLL

RollX is a Base native, decentralized trading platform for spot and perpetual markets, designed to deliver centralized exchange level performance while preserving the transparency and self custody of decentralized finance. It is built to function as a unified liquidity and risk engine for the onchain asset economy, addressing a core structural challenge: transforming asset issuance into deep, efficiently priced, and professionally executed markets. By integrating spot trading, perpetual futures, collateral management, and risk controls into a single coherent architecture, RollX reduces liquidity fragmentation, improves capital efficiency, and enables institutional-grade execution across the Base ecosystem.

Kripto AdıROLL

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ROLL/USDT
RollX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ROLL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
