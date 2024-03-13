RON

Ronin Network (RON), Ronin Blockchain için ekosistem tokenidir. Gaz ücretlerini ödemek ve hem Axie Infinity hem de zincir üzerine inşa edilmiş gelecekteki oyunlar/ürünler için ağı güvence altına almak için kullanılır.

Kripto AdıRON

SıralamaNo.232

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.51%

Dolaşımdaki Arz721,086,808.9637812

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.721%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.496934458163238,2024-03-13

En Düşük Fiyat0.17569946871787534,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriRONIN

