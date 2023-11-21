ROOT

ROOT, The Root Network'ün yaşam gücüdür. Bir blok zincirinden daha fazlası olan The Root Network, merkeziyetsiz ve topluluğa aittir. Ayrıca, Futureverse ve ötesindeki dijital deneyimleri güçlendirmek ve birbirine bağlamak için tasarlanmıştır.

Kripto AdıROOT

SıralamaNo.1925

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz3,872,651,753

Maksimum Arz12,000,000,000

Toplam Arz12,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3227%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4653452372359346,2023-11-21

En Düşük Fiyat0.000312433094820166,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriROOT

Sektör

Sosyal Medya

