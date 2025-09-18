RUNWAGO

Garmin tarafından desteklenen tek Web3 uygulaması olan Runwago, Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs ve daha birçok sektör lideri tarafından desteklenmektedir. Profesyonel stüdyo CleevioX tarafından geliştirilen Runwago, dünya genelinde 300 milyondan fazla aktif koşucu için bir SportFi devrimi sunmayı hedeflemektedir.

Kripto AdıRUNWAGO

SıralamaNo.3824

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0835555409997446,2025-09-18

En Düşük Fiyat0.011756243274151316,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaGarmin tarafından desteklenen tek Web3 uygulaması olan Runwago, Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs ve daha birçok sektör lideri tarafından desteklenmektedir. Profesyonel stüdyo CleevioX tarafından geliştirilen Runwago, dünya genelinde 300 milyondan fazla aktif koşucu için bir SportFi devrimi sunmayı hedeflemektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.