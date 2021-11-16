RVF

RocketX, tek bir kullanıcı arayüzü ve API aracılığıyla 300'den fazla DEXS ve 100 milyar $'dan fazla Likidite ile 6 En İyi CEX'e erişimi basitleştiren en gelişmiş CEX ve DEX toplayıcısıdır. Kullanıcıların fiyatları karşılaştırmasına ve her swapta en iyi oranları almasına yardımcı oluyoruz. Tek tıkla çapraz zincir swap yetenekleri ile Bitcoin, Ethereum, Cosmos vb. gibi 100'den fazla blok zinciri (yakında 200'den fazla) arasında birlikte çalışabilirliği destekler.

Kripto AdıRVF

SıralamaNo.1667

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz93 691 309

Maksimum Arz100 000 000

Toplam Arz98 541 333

Dolaşım Oranı0.9369%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.376832374971313,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.01167636695067571,2025-10-05

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

