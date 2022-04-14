RVV

Astra Tech, token projelerinin faydasını zenginleştiren ve Web3 topluluklarında katılımı en üst düzeye çıkaran yapay zekâya dayalı etkileşimli bir içerik motoru ve para kazanma katmanıdır. Tokenplay.ai (çekirdek altyapı) ve Astra Nova'nın (birinci taraf IP + topluluk hunisi) ana şirketiyiz.

Kripto AdıRVV

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAstra Tech, token projelerinin faydasını zenginleştiren ve Web3 topluluklarında katılımı en üst düzeye çıkaran yapay zekâya dayalı etkileşimli bir içerik motoru ve para kazanma katmanıdır. Tokenplay.ai (çekirdek altyapı) ve Astra Nova'nın (birinci taraf IP + topluluk hunisi) ana şirketiyiz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.