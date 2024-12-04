RWAINC

RWA Inc. dünyanın ilk uçtan uca Gerçek Dünya Varlığı tokenleştirme ve alım satım ekosistemidir. RWA Inc. hem bir RWA tokenleştirme hizmeti, hem bir RWA launchpad/stakingpad, RWA Borsası hem de küresel piyasada Gerçek Dünya Varlıklarının alım satımı için bir RWA pazar yeri inşa etmektedir. RWA Inc. şimdiden RWA Launchpad'i başlattı ve RWA Borsası Kasım 2024'te faaliyete geçecektir. Pazar yeri ise 2025 yılında faaliyete geçecektir.

Kripto AdıRWAINC

SıralamaNo.1732

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz491,565,499.51

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz992,540,377.4

Dolaşım Oranı0.4915%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.14355853970647262,2024-12-04

En Düşük Fiyat0.002631877666875206,2025-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaRWA Inc. dünyanın ilk uçtan uca Gerçek Dünya Varlığı tokenleştirme ve alım satım ekosistemidir. RWA Inc. hem bir RWA tokenleştirme hizmeti, hem bir RWA launchpad/stakingpad, RWA Borsası hem de küresel piyasada Gerçek Dünya Varlıklarının alım satımı için bir RWA pazar yeri inşa etmektedir. RWA Inc. şimdiden RWA Launchpad'i başlattı ve RWA Borsası Kasım 2024'te faaliyete geçecektir. Pazar yeri ise 2025 yılında faaliyete geçecektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
RWAINC/USDT
RWA Inc.
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RWAINC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RWAINC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RWAINC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...