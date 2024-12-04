RWAINC

RWA Inc. dünyanın ilk uçtan uca Gerçek Dünya Varlığı tokenleştirme ve alım satım ekosistemidir. RWA Inc. hem bir RWA tokenleştirme hizmeti, hem bir RWA launchpad/stakingpad, RWA Borsası hem de küresel piyasada Gerçek Dünya Varlıklarının alım satımı için bir RWA pazar yeri inşa etmektedir. RWA Inc. şimdiden RWA Launchpad'i başlattı ve RWA Borsası Kasım 2024'te faaliyete geçecektir. Pazar yeri ise 2025 yılında faaliyete geçecektir.

Kripto AdıRWAINC

SıralamaNo.1732

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz491,565,499.51

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz992,540,377.4

Dolaşım Oranı0.4915%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.14355853970647262,2024-12-04

En Düşük Fiyat0.002631877666875206,2025-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

