Allo, yatırımı demokratikleştirmek için 7/24 alım satım, düşük işlem ücretleri ve anında ödeme ile tokenize edilmiş hisse senetleri için dünyanın ilk borsasını inşa ediyor. Blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilen Allo, 2,2 milyar $ RWA tokenize etti, BTC'de 50 milyon $ stake etti ve 100 milyon $'lık bir borç verme olanağı başlattı.

Kripto AdıRWA

SıralamaNo.1227

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz1,800,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.18%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.018160394426663364,2025-05-24

En Düşük Fiyat0.003076171331168132,2025-07-25

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

