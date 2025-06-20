RXS

RexasRexas Finance, varlık yönetiminin geleceğine açılan kapınızdır. Rexas Finance, gayrimenkul ve sanat eserlerinden ticari mallara ve fikri mülkiyet haklarına kadar neredeyse tüm gerçek dünya varlıklarına küresel ölçekte sahip olmanızı veya bu varlıkları tokenize etmenizi sağlar. Rexas Finance ile varlık likiditesi ve yatırım fırsatlarının sınırsız olduğu bir dünyaya erişim elde edersiniz.

Kripto AdıRXS

SıralamaNo.4106

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.11465698706256379,2025-06-20

En Düşük Fiyat0.000888866161387025,2025-11-02

Herkese Açık Blok ZinciriETH

