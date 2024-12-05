RYO

RYO, basitlik ve kullanılabilirliğe odaklanarak kitleler için kripto para birimi olarak geliştirilmiştir. RYO ekosistemi, dijital LIFE Cüzdanımız ve e-ticaret Global Mall platformumuz ile sorunsuz entegrasyon içermekte olup, RYO'yu küresel farkındalığın ve kitlesel benimsemenin ön saflarına taşımaya hazırdır. Kullanıcı dostu arayüzler ve katılım süreçleriyle ultra esnek, ultra ölçeklenebilir ve ultra güvenli olacak şekilde tasarlanan RYO, kripto kullanılabilirliği için yeni standartlar oluşturmaya hazırlanıyor.

Kripto AdıRYO

SıralamaNo.3728

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği15.7175488598607,2024-12-05

En Düşük Fiyat1.0169715466069038,2025-05-28

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
